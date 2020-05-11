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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01343

На Сумщине будут судить водителя, под колесами авто которого погиб пешеход

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, под колесами авто которого погиб пешеход.

Речь идет о ДТП, которое произошло 16 февраля 2020 года около 18.55 на ул. Сумская в с. Самотоевка. Управляя автомобилем «Volkswagen Passat», водитель допустил наезд на 66-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день.

Согласно заключению экспертизы водитель нарушил ряд требований Правил дорожного движения, в частности превысил установленную максимально-допустимую скорость для движения и при возникновении опасности, которую объективно способен был обнаружить, не принял мер для остановки транспортного средства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего) .За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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