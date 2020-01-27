В Сумах пропала 13-летняя девочка 2 июня около 11.30 Бойко Валерия, 13 лет? ушла из дома и до настоящего не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 160 см, темно-русые волосы средней длины, была одета в серую куртку с оранжевой подкладкой, белую футболку с синей надписью, черные джинсы с прорезями на коленях, белые кроссовки на высокой подошве.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102, сообщает полиция Сумщины.