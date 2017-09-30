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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32293

Сумщина в тройке лидеров в Украине по «теплым кредитам»

Всего с начала действия программы почти 46 тысяч семей привлекли около 400 млн грн «теплых кредитов».

В тройку регионов-лидеров по наибольшему объему полученных в этом году кредитов вошли Днепропетровская (45 млн грн), Киевская (40 млн грн) и Сумская области (15 млн грн).

Спрос на утепление домов при государственной поддержке растет. В мае банки выдали более 330 млн грн «теплых кредитов» для населения и ОСМД на энергоэффективные цели. Для сравнения, в апреле, за первые три недели работы программы, предоставлено 64 млн грн таких кредитов.

В частности, в мае наибольшую сумму средств - 222 млн грн - привлечено украинскими семьями для внедрения мероприятий по энергосбережению в частных домах; еще более 100 млн грн получили ОСМД и ЖСК на утепление многоэтажек; 4,5 млн грн выдано домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

Как показывает опыт участников программы, внедрение комплекса энергоэффективных мероприятий позволяет сократить энергопотребление, уменьшить коммунальные платежи от 20% до 70% и создать комфортные условия проживания.

Консультации по участию в программе можно получить в Call-центре по контактам: (044) 296-71-60, (044) 292-32-57, energoefect@saee.gov.ua.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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