Сумський ЦНАП повідомляє про зміну графіку роботи

Так, з суботи по понеділок, 6–8 червня оголошено вихідними.

Вже з вівторка, 9 червня, установа розпочне свою роботу за звичайним графіком.

Сумський ЦНАП перепрошує громадян за незручності та вітає із прийдешнім святом. Разом із тим, ЦНАПівці бажають сумчанам сімейного затишку, щастя та добробуту.