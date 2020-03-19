Сумський ЦНАП повідомляє про зміну графіку роботи

Так, з суботи по понеділок, 6–8 червня оголошено вихідними.
Вже з вівторка, 9 червня, установа розпочне свою роботу за звичайним графіком.
Сумський ЦНАП перепрошує громадян за незручності та вітає із прийдешнім святом. Разом із тим, ЦНАПівці бажають сумчанам сімейного затишку, щастя та добробуту.
Управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» возобновило предоставления административных услуг жителям в полном объеме....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» напоминает горожанам, что в связи с праздниками в течение нескольких дней будет...
В связи с майскими праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по...
В управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информируют граждан, что 20 апреля учреждение не будет работать....
Про це пише Інформаційний портал Сумської міської ради....