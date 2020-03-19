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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський ЦНАП повідомляє про зміну графіку роботи

Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» нагадує відвідувачам, що у зв’язку зі святкуванням Трійці, 7 червня, працюватиме за зміненим графіком.

Так, з суботи по понеділок, 6–8 червня оголошено вихідними.

Вже з вівторка, 9 червня, установа розпочне свою роботу за звичайним графіком.

Сумський ЦНАП перепрошує громадян за незручності та вітає із прийдешнім святом. Разом із тим, ЦНАПівці бажають сумчанам сімейного затишку, щастя та добробуту.

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