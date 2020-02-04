Троє маленьких музикантів із Сум посіли призові місця на Міжнародному конкурсі мистецтв Учні ДМШ № 4 вибороли призові місця на Міжнародному дистанційному конкурсі «Мистецтво без обмежень – 2020» для учнів та студентів закладів мистецької освіти.

Так, у заході, що відбувався у Харківській області, та організатором якого виступила школа мистецтв «ART NOVA» взяли участь понад 1500 конкурсантів з різних куточків України та ближнього зарубіжжя.

Сумчани, у свою чергу, під керівництвом викладача Анни НАГОРНОЇ та концертмейстера Катерини БІЛОЇ гідно представили рідне місто, здобувши дипломи лауреатів у категорії «інструментальне мистецтво».

Зокрема, учениця другого класу Ксенія ЛОМОНОС завоювала диплом лауреата I ступеня. Ще одна учениця ДМШ № 4 Аделіна НАГОРНА отримала диплом лауреата II ступеня. Разом із тим, учениця третього класу Віталіна ГУДЕНЕЦЬ одержала диплом лауреата III ступеня.