Троє маленьких музикантів із Сум посіли призові місця на Міжнародному конкурсі мистецтв

Так, у заході, що відбувався у Харківській області, та організатором якого виступила школа мистецтв «ART NOVA» взяли участь понад 1500 конкурсантів з різних куточків України та ближнього зарубіжжя.
Сумчани, у свою чергу, під керівництвом викладача Анни НАГОРНОЇ та концертмейстера Катерини БІЛОЇ гідно представили рідне місто, здобувши дипломи лауреатів у категорії «інструментальне мистецтво».
Зокрема, учениця другого класу Ксенія ЛОМОНОС завоювала диплом лауреата I ступеня. Ще одна учениця ДМШ № 4 Аделіна НАГОРНА отримала диплом лауреата II ступеня. Разом із тим, учениця третього класу Віталіна ГУДЕНЕЦЬ одержала диплом лауреата III ступеня.
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