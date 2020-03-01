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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49262

Определился чемпион Сум по футзалу

После карантина прошли завершающие матчи Зимнего чемпионата Сум по футзалу.

В последнем туре, уже в формальном поединке, «Технология» обыграла «КомпСервис» со счетом 5:3 и официально оформила четвертое чемпионство в Суперлиге чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины.

Вторым сезон завершил «Lex VSK», а третье место, впервые для себя, завоевал «Сумыхимпром-СДПУ».

Высшую лигу выиграл «Гранум» из Бурынского района. В последнем туре «Гранум» обыграл «Спартак» со счетом 4:0, и воспользовавшись поражением «Сумыоблэнерго» от «Динамо» 3:10, завоевав главный трофей Высшей лиги. Энергетики – вторые, динамовцы  - третьи, сообщает пресс-служба АФС.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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