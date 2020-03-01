Определился чемпион Сум по футзалу

В последнем туре, уже в формальном поединке, «Технология» обыграла «КомпСервис» со счетом 5:3 и официально оформила четвертое чемпионство в Суперлиге чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины.
Вторым сезон завершил «Lex VSK», а третье место, впервые для себя, завоевал «Сумыхимпром-СДПУ».
Высшую лигу выиграл «Гранум» из Бурынского района. В последнем туре «Гранум» обыграл «Спартак» со счетом 4:0, и воспользовавшись поражением «Сумыоблэнерго» от «Динамо» 3:10, завоевав главный трофей Высшей лиги. Энергетики – вторые, динамовцы - третьи, сообщает пресс-служба АФС.
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