В Конотопе нашли, кто поджег авто Спартака Сергиенко Конотопские следователи объявили о подозрении двум мужчинам, которые прошлым летом подожгли чужой автомобиль

Напомним, что 5 июня прошлого года в отдел полиции обратился общественный активист из Конотопа с сообщением о том, что неизвестные лица подожгли его автомобиль в тот момент, когда он отдыхал в одном из населенных пунктов Конотопского района.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство и начали следствие.

«В результате проведенной работы в поле зрения правоохранителей попали двое жителей Конотопа, юноши в возрасте 21 и 22 лет. И хотя оба они отрицают свою вину, собранная полицейскими доказательная база подтверждает, что данное правонарушение совершили именно они, - комментирует Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Обоим фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Судом избрана им мера пресечения в виде домашнего ареста».

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного решения согласно действующему законодательству. Следовательно, обоим юношам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 10-ти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.