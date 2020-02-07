Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54511

В Конотопе нашли, кто поджег авто Спартака Сергиенко

Конотопские следователи объявили о подозрении двум мужчинам, которые прошлым летом подожгли чужой автомобиль

Напомним, что 5 июня прошлого года в отдел полиции обратился общественный активист из Конотопа с сообщением о том, что неизвестные лица подожгли его автомобиль в тот момент, когда он отдыхал в одном из населенных пунктов Конотопского района.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство и начали следствие.

«В результате проведенной работы в поле зрения правоохранителей попали двое жителей Конотопа, юноши в возрасте 21 и 22 лет. И хотя оба они отрицают свою вину, собранная полицейскими доказательная база подтверждает, что данное правонарушение совершили именно они, - комментирует Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Обоим фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Судом избрана им мера пресечения в виде домашнего ареста».

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного решения согласно действующему законодательству. Следовательно, обоим юношам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 10-ти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поджог авто Спартак Сергиенко

По тематике

На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за кражи и поджог авто
30.04.2020 15:01

На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за кражи и поджог авто

К 6 годам лишения свободы осужден рецидивист, который не только обворовывал своих родных и знакомых, но и поджег авто после...

В Сумах полиция расследует обстоятельства поджога двух автомобилей
04.03.2020 12:07

В Сумах полиция расследует обстоятельства поджога двух автомобилей

Прошлой ночью в Сумах горели два автомобиля. Предварительная причина возгорания - поджог....

В Сумах ночью сожгли два автомобиля (видео)
04.03.2020 08:54

В Сумах ночью сожгли два автомобиля (видео)

Преступления были совершены в ночь на 4 марта....

Под ночной домашний арест отправил суд сумчанина, который сжег автомобиль бывшей жены
07.02.2020 20:09

Под ночной домашний арест отправил суд сумчанина, который сжег автомобиль бывшей жены

Ковпаковский районный суд избрал мужчине, который сегодня ночью поджег машину бывшей жене....

Поджигателя авто бывшей жены нашли сумские копы (видео)
07.02.2020 13:08

Поджигателя авто бывшей жены нашли сумские копы (видео)

Мужчину, который поджег автомобиль оперативно разыскали сумские патрульные....

view counter

Статьи

Не 3, а 5: Кабмин согласовал создание на Сумщине 5 районов
Сегодня 13:11
«Мереживний світ» Ірини Картамишевої
Сегодня 12:51
Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
01.06.2020 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
31.05.2020 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.