На Сумщине пытались украсть водонапорную башню Ворами оказались трое ранее судимых жителей города Лебедин.

2 июня в Лебединское отделение полиции обратился директор ООО «Хлебороб». Он сообщил, что стал свидетелем преступления и в настоящее время преследует злоумышленников на своем авто. Полицейские немедленно отправились в направлении, указанном заявителем. И вскоре, на одной из грунтовых дорог в районе Лебедина обнаружили автомобиль ВАЗ-2107 с прицепом, на котором перемещались воры.

Полицейские установили, что 32-летний местный житель организовал преступную группу и вместе с 27- и 28-летним безработными «коллегами» начали заниматься кражами. Все они уже ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Утром мужчины проникли на территорию неохраняемой бывшей тракторной бригады и с помощью газового резака демонтировали водонапорную башню, порезали ее на куски для удобства транспортировки. Имея небольшой прицеп для перевозки «добычи», им не удалось вывезти всего сразу. Поэтому злоумышленникам пришлось вернуться еще раз. И на этот раз их заметили.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли прицеп и газовый резак.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ворам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.