В Сумах фейковый внук обобрал 81-летнюю пенсионерку Чтобы обогатиться, преступники использовали известную мошенническую схему с «внуком» и добились того, что заставили 81-летнюю сумчанку отдать им 30 000 гривен.

В Сумской отдел полиции обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, вечером ей на стационарный телефон позвонил человек, назвавшийся «внуком» женщины, который рассказал, что попал в дорожно-транспортное происшествие. С его слов, «внук», якобы, получил травмы, и ему на лечение требуется большая сумма денег.

Затем он, всхлипывая в трубку, попросил старушку, чтобы «бабушка» собрала дома все имеющиеся сбережения, и передала их женщине, которая вскоре придет к ней прямо домой.

Пенсионерка сделала все, как сказал «внук». Достав из тайника все свои деньги, которые собирала на «черный день», женщина стала ждать незнакомку. Уже через несколько минут, прямо к ней домой пришла неизвестная женщина, которая назвалась «врачом», и старушка без колебаний передала ей 30000 гривен.

Лишь после того, как дело было сделано, пенсионерка спохватилась, позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Полиция в очередной раз просит граждан пожилого возраста не вступать в беседы с незнакомцами и предостерегает от совершения необдуманных действий при общении с посторонними людьми. Если во время разговора ваши собеседники затрагивают тему денег, которые вам необходимо кому-то передать или переслать, знайте, вы общаетесь с мошенником. Поэтому советуем вам сразу прекратить разговор, позвонить на круглосуточную спецлинию «102» и вызвать полицию. Всегда помните: только ваша внимательность и осмотрительность убережет вас от финансовых потерь, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.