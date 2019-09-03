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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18269

В Сумах троллейбусники демонтировали аварийную опору

Сегодня, 3 июня, работники электротехнической службы КП «Электроавтотранс» на пересечении ул. Ильинская - ул. Шевченко демонтировали аварийную опору.

По завершению, на участке, где происходили работы, проведено благоустройство территории. Конструкция вывезена в депо.

Все работы выполнены за собственные средства КП «Электроавтотранс».

На балансе КП «Электроавтотранс» - более 3000 опор контактной сети.

Напомним: в Сумах более сотни опор требуют замены, из них около полусотни срочной, деньги выделялись только на 15, однако за прошлый год заменили аж две таких опоры. В этом демонтируют только вторую аварийную.

Общество Аварийные опоры

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