В Сумах троллейбусники демонтировали аварийную опору

По завершению, на участке, где происходили работы, проведено благоустройство территории. Конструкция вывезена в депо.
Все работы выполнены за собственные средства КП «Электроавтотранс».
На балансе КП «Электроавтотранс» - более 3000 опор контактной сети.
Напомним: в Сумах более сотни опор требуют замены, из них около полусотни срочной, деньги выделялись только на 15, однако за прошлый год заменили аж две таких опоры. В этом демонтируют только вторую аварийную.
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