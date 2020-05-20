У Сумах хочуть створити музей Олександра Олеся На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся».

«Звертаємось до Вас з надією і проханням про створення у будинку за адресою вул. Петропавлівська, 83 (архітектурної пам’ятки місцевого значення), де проживала родина Олександра Олеся (Кандиби) – літературно-мистецького музею з окремою експозицією про життя та творчість класика української літератури, неперевершеного поета-лірика та великого українського патріота О. Олеся і його родини в нашому місті.

«Найбільшим з нині живучих поетів на Україні» називав його у двадцяті роки Михайло Грушевський.

У музеї також можна було б зібрати інформацію про кращих літераторів та митців Сумщини. Особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити творчості літераторів, композиторів та народних майстрів, які на протязі тривалого часу підтримували у Сумах високий рівень культури та створювали високохудожні твори, витвори мистецтва.

Творча громадськість готова допомогти у цій шляхетній справі», - пише автор петиції Добровольський Ігор Володимирович

Станом на 3 червня петицію підписали 21 особа з 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 43 дні.

Підписати петицію можна тут.