Сумчанин заразился коронавирусом от родственника-врача В Сумах коронавирус обнаружили у одного человека.

Это 26-летний мужчина из семьи врача, у которого коронавирус обнаружили двумя днями ранее. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый, пишет UA:СУМИ.

Молодой человек находится на самоизоляции дома. Его родственник, 72-летний врач Центра участников АТО, госпитализирован в Центр инфекционных болезней им. З.Красовицкого.

По состоянию на 3 июня в области всего за период эпидемии зарегистрировали коронавирус у 174 человек, из них 147 - выздоровели, 4 - умерли.

Продолжают болеть 23 человека с коронавируса в таких населенных пунктах:

Сумы - 9 человек,

Шостка - 1,

Ромны - 5 человек,

Роменский район - 1 человек,

Глуховский район - 1,

Глухов - 1,

Ахтырский район - 1 человек,

Лебедин - 1 человек,

Белопольский район - 3 человека.