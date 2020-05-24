Сумчанин заразился коронавирусом от родственника-врача

Это 26-летний мужчина из семьи врача, у которого коронавирус обнаружили двумя днями ранее. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый, пишет UA:СУМИ.
Молодой человек находится на самоизоляции дома. Его родственник, 72-летний врач Центра участников АТО, госпитализирован в Центр инфекционных болезней им. З.Красовицкого.
По состоянию на 3 июня в области всего за период эпидемии зарегистрировали коронавирус у 174 человек, из них 147 - выздоровели, 4 - умерли.
Продолжают болеть 23 человека с коронавируса в таких населенных пунктах:
Сумы - 9 человек,
Шостка - 1,
Ромны - 5 человек,
Роменский район - 1 человек,
Глуховский район - 1,
Глухов - 1,
Ахтырский район - 1 человек,
Лебедин - 1 человек,
Белопольский район - 3 человека.
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