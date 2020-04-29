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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12202

Исполком утвердил результаты мусорного конкурса в Сумах

Сегодня, 3 июня, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение об утверждении результатов конкурса на определение исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов в городе Сумы.

По результатам конкурса по два лота достались нынешним перевозчикам мусора: ООО «А-Муссон» и ООО «Сервисресурс».

От первого ко второму перешла территория в центре города, пр. Шевченко, ул. Горького, Троицкая, начало Харьковской, часть Курского проспекта, Барановка, Песчаное…

«Сервисресурс» предложил следующую стоимость услуги (с НДС, без учета захоронения бытовых отходов): население: многоквартирные дома - 24,3 грн с человека, частный сектор - 20,25 грн с человека, бюджетные организации - 119,77 грн/м3; другие потребители - 155,06 грн/м3.

«А-Муссон»: население: многоквартирные дома - 24,5 грн с человека, частный сектор - 24,24 грн с человека, бюджетные организации - 131,08 грн/м3; другие потребители - 131,08 грн/м3.

Именно такие тарифы вписали и в решение исполкома.

Теперь еще горсовет должен принять решение об определении исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов в городе Сумы. Сессия планируют на 5 июня.

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