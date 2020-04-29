Исполком утвердил результаты мусорного конкурса в Сумах

По результатам конкурса по два лота достались нынешним перевозчикам мусора: ООО «А-Муссон» и ООО «Сервисресурс».
От первого ко второму перешла территория в центре города, пр. Шевченко, ул. Горького, Троицкая, начало Харьковской, часть Курского проспекта, Барановка, Песчаное…
«Сервисресурс» предложил следующую стоимость услуги (с НДС, без учета захоронения бытовых отходов): население: многоквартирные дома - 24,3 грн с человека, частный сектор - 20,25 грн с человека, бюджетные организации - 119,77 грн/м3; другие потребители - 155,06 грн/м3.
«А-Муссон»: население: многоквартирные дома - 24,5 грн с человека, частный сектор - 24,24 грн с человека, бюджетные организации - 131,08 грн/м3; другие потребители - 131,08 грн/м3.
Именно такие тарифы вписали и в решение исполкома.
Теперь еще горсовет должен принять решение об определении исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов в городе Сумы. Сессия планируют на 5 июня.
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