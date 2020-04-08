В Сумах от рака желудка умерла помощница судьи

«Вечная память.
В это невозможно поверить и это невозможно понять, но случилось непоправимое. Сегодня на 36-м году жизни отошла в вечность прекрасная и искренняя девушка, мама, дочь, наша помощница судьи Оксана Гребенькова.
Сегодня, в это трудное время, мы низко склоняем голову в скорби. Скорбим и поддерживаем родных в трудный час.
Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери, а наши молитвы и искренние соболезнования облегчат семейное горе.
Светлые, добрые воспоминания о нашей Оксанке всегда будут жить в сердцах родных, коллег, всех, кто ее знал, любил и уважал.
Вечная ей память!», - говорится в сообщении.
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