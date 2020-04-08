В Сумах от рака желудка умерла помощница судьи Об этом сообщается на странице Заречного райсуда Сум в Фейсбуке.

«Вечная память.

В это невозможно поверить и это невозможно понять, но случилось непоправимое. Сегодня на 36-м году жизни отошла в вечность прекрасная и искренняя девушка, мама, дочь, наша помощница судьи Оксана Гребенькова.

Сегодня, в это трудное время, мы низко склоняем голову в скорби. Скорбим и поддерживаем родных в трудный час.

Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери, а наши молитвы и искренние соболезнования облегчат семейное горе.

Светлые, добрые воспоминания о нашей Оксанке всегда будут жить в сердцах родных, коллег, всех, кто ее знал, любил и уважал.

Вечная ей память!», - говорится в сообщении.

Заречный райсуд не раз призывал на помощь всех неравнодушных помочь коллеге, которая лечилась от рака желудка.