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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2188

В Сумах полиция нашла малолетнюю беглянку

Вечером 2 июня в полицию с заявлением об исчезновении своей 13-летней дочери обратились супруги сумчан.

На поиски девушки были ориентированы все дежурные наряды полиции, информацию о розыске было передано к сервису «Розыск детей» оператора мобильной связи Киевстар.

По словам родных, девушка пошла на прогулку с друзьями. Последний раз на связь вышла около восьми вечера, сообщив, что домой ночевать не вернется. После того связь с ней прервалась.

Работники ювенальной превенции в течение ночи отработали круг друзей и приятелей девушки. И сегодня около полудня нашли ее на одной из улиц областного центра в компании товарища. Как впоследствии установили правоохранители, именно у него несовершеннолетняя провела ночь, а утром вместе с ним ушла гулять по городу.

Сейчас девушку в ожидании родителей доставили в Сумской отдел полиции. С ней работают сотрудники ювенальной превенции, выясняя все обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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