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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27

Очередные послабления карантина начнутся уже с пятницы: что разрешат?

Уже через два дня в рамках адаптивного карантина Украину ждет очередная волна послаблений ограничений, о которых рассказали в правительстве.

В частности, разрешат полноценную работу ресторанов и кафе, снимут запрет на изоляцию пожилых украинцев и посещение храмов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем телеграм-канале.

Во время заседания правительства Украины 3 июня, посвященного вопросам послабления карантина в стране, было принято решение о снятии ряда ограничений уже с 5 июня. Так, учитывая условия адаптивного карантина, в Украине введут следующие разрешения:

- с 5 июня все заведения общественного питания смогут принимать клиентов не только на летних террасах, но и внутри помещений. Продолжают действовать требования о соблюдении всех снитарно-эпидемиологических норм, введенных Министерством здравоохранения, а также соблюдении безопасной дистанции;

- также украинцы старше 60 лет могут не придерживаться режима изоляции, введенного правительством ранее;

- с 5 июня во всех украинских храмах разрешается проводить религиозные службы в помещении, но с условием пребывании в храмах количества людей не более 1 человека на 1,5 м² помещения;

- разрешается проведение аккредитации образовательных программ, согласно которым учащиеся украинских вузов ведут подготовку, в удаленном режиме. Кроме того, действует решение об условной аккредитации образовательных программ без проведения или же с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября текущего года.

- также с 5 июня в Украине разрешаются авиаперелеты внутри страны, а с 15 июня будет возобновлено международное авиасообщение с теми государствами, в которых власти приняли соответствующее решение в отношении Украины.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом разрешены для 5 человек максимально без учета детей в возрасте до 14 лет.

Общество Карантин
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