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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская епархия УПЦ (МП) заявила о попытке церковного рейдерства

3 июня в Управление Сумской епархии поступило сообщение от священника из села Рясного Краснопольского района о том, что группа лиц самовольно ворвалась в помещение, которое было передано православной общине Покрова Божией Матери с. Земляное Краснопольского района и было приспособлено для проведения богослужений.

Об этом сообщает сайт Сумской епархии УПЦ (МП).

«Клирики так называемой «Сумской епархии ПЦУ» «священники» Иван Малюк и Игорь Ханюков, а также два человека, назвавших себя членами «Правого сектора», оскорбляли православных жителей села, священника, требовали от людей изменить свою конфессиональную принадлежность и перейти к ПЦУ, угрожали им в случае несогласия. Несмотря на значительное давление и угрозы, что было зафиксировано видеосъемкой, люди не согласились на переход в другую конфессию и поддержали своего священника. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, засвидетельствовали противоправные действия радикалов. Присутствие правоохранителей и позиция жителей села помешали планам церковных рейдеров.

В очередной раз религиозная организация, именующая себя «Сумская епархия ПЦУ» под руководством «архиепископа Мефодия» действиями своих сотрудников опровергла все заявления о стремлении к миру, а также привлечением радикально настроенных лиц, вели себя агрессивно, свидетельствует о ее истинные намерения.

Управление Сумской епархии УПЦ просит молитвенно поддержать православный приход Покрова Божией Матери с. Земляное Краснопольского района Сумской области», - говорится в сообщении.

Однако, эта информация о попытке рейдерства и угрозы, по данным отдела коммуникации полиции Сумщины, не соответствует действительности. По словам начальника отдела коммуникации полиции Владимира Крупецких, на место выезжал глава Краснопольской полиции. По его данным, все происходило спокойно и мирно, люди просто разговаривали. В настоящее время никаких нарушений закона полиция не обнаружила, пишет sumy.today.

Право УПЦ МП

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