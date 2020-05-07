На Сумщине прокуратура хочет вернуть в госсобственность 219 га земли

Установлено, что в 2006 году между уполномоченным органом государственной власти и сельскохозяйственным предприятием заключен договор аренды земель запаса и резерва общей площадью 219 га пашни. В свою очередь сельскохозяйственным предприятием указанные земельные участки в дальнейшем переданы в субаренду другому предприятию без согласования с распорядителем земель.
Как установлено прокуратурой, арендатор нарушил условия договора и требования законодательства, передав арендованные земельные участки в пользование другому предприятию, таким образом осуществил незаконную передачу земельных участков государственной собственности в субаренду, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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