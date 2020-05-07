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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52204

На Сумщине прокуратура хочет вернуть в госсобственность 219 га земли

Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлен иск в интересах государства о признании недействительным договора аренды земель государственной собственности стоимостью около 2,3 млн грн.

Установлено, что в 2006 году между уполномоченным органом государственной власти и сельскохозяйственным предприятием заключен договор аренды земель запаса и резерва общей площадью 219 га пашни. В свою очередь сельскохозяйственным предприятием указанные земельные участки в дальнейшем переданы в субаренду другому предприятию без согласования с распорядителем земель.

Как установлено прокуратурой, арендатор нарушил условия договора и требования законодательства, передав арендованные земельные участки в пользование другому предприятию, таким образом осуществил незаконную передачу земельных участков государственной собственности в субаренду, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Земля

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