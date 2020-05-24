Рецесія продовжує підточувати ринок праці Сумщини

Досить сказати, якщо сьогодні навантаження на одне вільне робоче місце 16 осіб працездатного віку, то минулого року цей показник був утричі, нижчий - 5 чоловік.

У базі даних обласної служи зайнятості налічується всього лише 1 465 вакансій - вдвічі менше, ніж торік.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, «вартість» однієї вакансії ледь перевищує 5 тисяч гривень. Вона, зрозуміло, бажає бути значно вищою. Роботодавець, на його думку, зобов’язаний бути сьогодні на порядок щедрішим, аби зберегти трудовий потенціал Сумщини.

Протягом п’яти місяців цього року статус безробітних в Сумській області отримали 17 414 чоловік, з 12 березня 2020 року (з початку карантину) – 11 485.

Сьогодні в області 23 063 офіційно зареєстрованих безробітних. Минулоріч на відповідну дату офіційно зареєстрованих тих, хто втратив з тих чи інших причин роботу, в центрах зайнятості нараховували майже на 8 тисяч менше.

За 5 місяців нинішнього року спеціалісти служби зайнятості працевлаштували 7 790 осіб, в тому числі за період карантину – 3 821. Минулого року вдалося знайти роботу за цей же період для більше 12 тисяч громадян.

Найбільше заявок на спеціалістів сьогодні надходить з підприємств переробної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства, охорони здоров’я, торгівлі, транспорту.

Нагадуємо. 29 травня цього року набув чинності Закон № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19)», за яким передбачаються такі основні новації:

допомога по безробіттю може виплачуватися фізичній особі-підприємцю, що не має найманих працівників за умови, що вона є застрахованою особою;

строк звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю збільшено з 30 до 90 днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності;

звільнення від оподаткування суми отриманої допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

На сьогодні роботодавцями Сумської області до центрів зайнятості подано майже 1200 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для 5600 чоловік.

Наразі ухвалено 970 позитивних рішення щодо надання такої допомоги для покриття витрат на заробітну плату майже 4700 працівників.