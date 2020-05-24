Сумчанка обратилась в СБУ из-за Медведчука, Ермака и Портнова Сумчанка Юлия Витковская собирается обратиться в СБУ из-за, по ее мнению, госизмены чиновников.

Текст обращения она выложила в Фейсбуке.

«Я, громадянка України, Вітковська Юлія Дмитрівна дотримуючись своєї громадянської позиції, будучи патріотом своєї Держави України, не піддаючись будь-якому сторонньому тиску і діючи в межах своїх конституційних прав та на засадах демократичних свобод моєї країни, знаходячись при здоровому глузді і добрій пам'яті повідомляю громадськості про те, що маю намір звернутися до Служби Безпеки України з приводу повідомлення про вчинення кримінального правопорушення високопоставленими чиновниками ( Єрмак, Медведчук) , та ексчиновниками (Портнов)Української влади, вбачаючи в їх діях статтю 111 ККУ (державна зрада).

Окремо повідомляю про те, що не маю наміру вчиняти самогубств, членоушкоджень, не маю наградної та іншої зброї чи боєприпасів якими самостійно можу чинити шкоду своєму здоров'ю чи життю.

Не маю ворогів які бажали б мені смерті.

Категорично не підтримую і буду всіляко перешкоджати діям влади які направлені проти України, її цілосності, соборності, незалежності, непохитності її державного кордону та діям, які буде намагатися чинити влада для підтримки агресора на тимчасово окупованих територіях України (Луганська та Донецька області, АР Крим).

Закликаю моїх друзів, знайомих, однодумців не бути байдужими до політичних процесів які можуть призвести до втрати суверенітету, до закріплення агресора на окупованих територіях на правах господарів, внаслідок чого, наступні покоління українців будуть страждати, втрачати свої життя та своє майбутнє.

Ми повинні виконувати статтю Конституції України про захист суверенітету та територіальної цілосності нашої Держави.

Чинити опір інформаційній війні, яка застосовується країною агресором і всіляко підтримується внутрішнім ворогом в обличчі окремих політиків та партій, які ретранслюють інформацію підриваючи таким чином інститути влади в державі.

Шановні громадяни України! Збережемо нашу країну в межах державних кордонів визнаних всіма державами світу, а також, як це не дивно, самим агресором (РФ).

Слава Україні!!!», - написала она.