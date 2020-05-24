В Путивле до сих пор не открылись детсады Вопреки надеждам многих путивльских родителей, детские сады города не откроют даже на следующей неделе, как ожидалось.

Как установила специальная комиссия горсовета, это не позволяет сделать температурный режим в группах. Об этом сообщил заместитель головы громады Константин Гаврильчк.

Дело в том, что на последней сессии выделили деньги и закупили за них дезинфицирующие средства и все необходимое, так что наши дошкольные заведения соответствуют противоэпидемическим нормам. Но вот отопительный сезон уже закончен, счетчики опломбированы, и газовщики не дают согласия на то, чтобы отопление в детсадах вновь включили. А лето, к сожалению, не спешит радовать нас теплом. И остывшие за время карантина помещения пока никак не нагреваются.

Поэтому городская комиссия приняла решение не принимать детей с 9 июня – чтобы они не мерзли в группах, не ослабляли свой иммунитет. Но это лишь до тех пор, пока температурный режим не будет удовлетворительным. Возможно, группы нагреются уже с середины июня, и 15 числа детсады города распахнут свои двери для своих маленьких воспитанников, пишут Путивльские ведомости.