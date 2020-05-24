В Путивле до сих пор не открылись детсады

Как установила специальная комиссия горсовета, это не позволяет сделать температурный режим в группах. Об этом сообщил заместитель головы громады Константин Гаврильчк.
Дело в том, что на последней сессии выделили деньги и закупили за них дезинфицирующие средства и все необходимое, так что наши дошкольные заведения соответствуют противоэпидемическим нормам. Но вот отопительный сезон уже закончен, счетчики опломбированы, и газовщики не дают согласия на то, чтобы отопление в детсадах вновь включили. А лето, к сожалению, не спешит радовать нас теплом. И остывшие за время карантина помещения пока никак не нагреваются.
Поэтому городская комиссия приняла решение не принимать детей с 9 июня – чтобы они не мерзли в группах, не ослабляли свой иммунитет. Но это лишь до тех пор, пока температурный режим не будет удовлетворительным. Возможно, группы нагреются уже с середины июня, и 15 числа детсады города распахнут свои двери для своих маленьких воспитанников, пишут Путивльские ведомости.