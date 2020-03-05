У Сумах збиратимуть сміття на швидкість

Головна умова конкурсу, – команди мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Команди, які виборять перші три призові місця, отримають цінні подарунки та гаджети від організаторів – департаменту фінансів, економіки та інвестицій.

Команда має складатися з п'яти осіб. Вік учасників конкурсу необмежений, проте діти до 12 років повинні бути у супроводі батьків, або вихователів.

Для того, аби взяти участь у конкурсі варто заповнити Google-форму.



Організатори наголошують, форма реєстрації – оновлена, тому тим, хто заповнював її раніше потрібно зробити це повторно за вищевказаним посиланням.

Відбудеться «сміттєвий» екологічний забіг 13 червня, старт о 13:00.

Деталі можна дізнатися за телефоном: (0542) 67-98-39.