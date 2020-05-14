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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21111

На Сумщине будут судить наркодилера

До 10 лет лишения свободы грозит наркодельцу за сбыт наркотического средства и содержание наркопритона.

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины за сбыт наркотических средств и организацию и содержание наркопритона.

Установлено, что, будучи наркозависимым, мужчина получал заместительную терапию. При этом часть наркотиков употреблял, а остальные реализовывал заинтересованным лицам. В частности, 7 апреля 2020 года в результате проведения контроля за совершением преступления и неотложного обыска по месту жительства наркодельца в г. Белополье обнаружено и изъято наркотические средства и денежные средства в размере 1000 гривен, которые он получил, реализуя очередную дозу наркотического средства «метадон».

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодилер

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