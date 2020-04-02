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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:45202

Сумские копы остановили водителя-рецидивиста под кайфом

Во время патрулирования улицы Роменской, инспекторы остановили автомобиль Mercedes Benz Sprinter, ведь водитель двигался с нарушением ПДД.

За рулем патрульные обнаружили 38-летнего мужчину. Странное поведение водителя, его нервозность сразу же вызвали подозрение у стражей порядка, ведь он имел явные признаки наркотического опьянения. Патрульные проверили его личность по имеющимся полицейским базам и установили, что только за последний год на него составили 11 административных материалов. Из них 6 протоколов за управление в состоянии или с признаками опьянения и 5 постановлений за управление автомобилем будучи лишенным права управления. Также у мужчины неоднократно выявляли вещества, похожие на наркотические.

От осмотра на состояние наркотического опьянения в присутствии свидетелей мужчина отказался. Патрульные составили на него соответственно два административных материала по ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, лишенным права управления) и ч. 3 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за это правонарушение) КоАП. Водителя от управления автомобилем отстранили.

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