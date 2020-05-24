Участники чемпионата Сумщины готовятся к турниру

В Белополье «Аграрник-Авангард» провел контрольный поединок против краснопольского «Явора». Владимир Журба вывел хозяев вперед, Богдан Краснянский сравнял счет.
«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:1 «Явор» (Краснополье)
В другом товарищеском матче футбольный клуб «Кролевец» минимально победил глуховских спартаковцев благодаря точному удару Дениса Носкова.
ФК «Кролевец» (Кролевец) 1:0 «Спартак» (Глухов)
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