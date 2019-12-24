У сумских налоговиков новая начальница Коллективу Главного управления ГНС в Сумской области представили нового руководителя.

Сегодня, 3 июня, состоялось представление руководителя коллектива налоговой.

В соответствии с приказом ГНС Украины от 2 июня 2020 № 468-о начальником Главного управления ГНС в Сумской области назначена в порядке перевода из Главного управления ГНС в Киевской области Наталья Кияшко.

Свой путь налоговика Наталья Владимировна начала с 1997 года в ГНА в г. Киев. Пришла на работу в налоговую службу инспектором и постепенно получила опыт на руководящих должностях.

В приветственном слове руководительница налоговой Сумщины заверила, что приложит максимум усилий, чтобы показатели по наполнению бюджетов всех уровней динамично росли и выполнялись в полной мере, а бизнес получал услуги европейского стандарта.

Справка

Кияшко Наталья Владимировна родилась 7 июля 1973 в г. Киев. Имеет высшее образование, в 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет по специальности - учет и аудит, программа - учет и аудит в банках, квалификация - магистр учета и аудита.