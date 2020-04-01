В Сумах запустили занятия для будущих мам в онлайн-режиме

«Мы уже запустили новый проект. Начиная с понедельника 25 мая в тестовом режиме прошли первые эфиры.
После успешного испытания начнем проводить онлайн занятия на постоянной основе.
О расписании занятий Вы сможете узнавать у своих врачей, в своих вайбер группах на участке, где вы находитесь на учете. Также мы создали для Вас вайбер группу «Психолог. Школа родительства»: https://invite.viber.com/?g=iUexHGnbjkt-3HtB9MGfkxnp0Ip6IflC.
Так что теперь Вы сможете посещать «Школу ответственного родительства» онлайн, не выходя из дома или в любом удобном месте для Вас, где есть сеть интернет.
Занятия будут проходить на платформе Zoom», - говорится в сообщении на странице роддома в Фейсбуке.
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