В Сумах запустили занятия для будущих мам в онлайн-режиме КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» сообщает, что «Школа ответственного родительства» будет работать в онлайн режиме.

«Мы уже запустили новый проект. Начиная с понедельника 25 мая в тестовом режиме прошли первые эфиры.

После успешного испытания начнем проводить онлайн занятия на постоянной основе.

О расписании занятий Вы сможете узнавать у своих врачей, в своих вайбер группах на участке, где вы находитесь на учете. Также мы создали для Вас вайбер группу «Психолог. Школа родительства»: https://invite.viber.com/?g=iUexHGnbjkt-3HtB9MGfkxnp0Ip6IflC.

Так что теперь Вы сможете посещать «Школу ответственного родительства» онлайн, не выходя из дома или в любом удобном месте для Вас, где есть сеть интернет.

Занятия будут проходить на платформе Zoom», - говорится в сообщении на странице роддома в Фейсбуке.