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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50674

В Сумах полицейский стал причиной аварии

Сегодня, 4 июня, рано утром произошло ДТП на ул. Харьковской.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сообщение о ДТП поступило в 4.17. Патрульные полицейские на месте выяснили, что столкнулись автомобили ВАЗ-21093 и автомобиль полиции охраны «ДЭУ». Служебный автомобиль ехал на срабатывания сигнала охранной сигнализации, не убедился в безопасности своего манёвра при выезде на перекресток, не предоставил преимущество автомобилю, который ехал по главной дороге и допустил столкновение. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На водителя «ДЭУ» составили протокол по ст.124 КУоАП (совершение ДТП).

Право Дтп

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