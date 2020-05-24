В Сумах полицейский стал причиной аварии Сегодня, 4 июня, рано утром произошло ДТП на ул. Харьковской.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сообщение о ДТП поступило в 4.17. Патрульные полицейские на месте выяснили, что столкнулись автомобили ВАЗ-21093 и автомобиль полиции охраны «ДЭУ». Служебный автомобиль ехал на срабатывания сигнала охранной сигнализации, не убедился в безопасности своего манёвра при выезде на перекресток, не предоставил преимущество автомобилю, который ехал по главной дороге и допустил столкновение. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На водителя «ДЭУ» составили протокол по ст.124 КУоАП (совершение ДТП).