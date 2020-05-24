На Сумщине три новых случая коронавируса На утро 4 июня в Сумской области подтверждено 177 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины. По его данным, в области 177 заболевших, 147 вылечившихся, 4 умерших, 26 лечатся. Всего в Украине 25411 случаев заболевание (+588 за сутки), умерли 747 (+12), выздоровели 11042 (+602), лечатся 13622 (-26).