На Сумщине три новых случая коронавируса

Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавируса СНБО Украины. По его данным, в области 177 заболевших, 147 вылечившихся, 4 умерших, 26 лечатся.
Всего в Украине 25411 случаев заболевание (+588 за сутки), умерли 747 (+12), выздоровели 11042 (+602), лечатся 13622 (-26).
По состоянию на 4 июня в Сумской области 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
В Сумах коронавирус обнаружили у одного человека....
По состоянию на 3 июня в Сумской области 174 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 3 июня в Украине подтверждено 24823 случая COVID-19, из них 10 440...
По состоянию на утро 3 июня в Сумской области подтверждено 174 случая заболевания COVID-19....