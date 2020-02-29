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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58241

Для сумских гандболистов и гандболисток сезон завершился

В офисе Федерации гандбола Украины состоялось заседание Комитета по организации и проведению соревнований.

Члены Комитета проголосовали за завершение чемпионата Украины во всех лигах сезона 2019-2020. Призеры и итоговые места определены согласно турнирной таблицы.

Решение о завершении сезона принято после анализа ситуации с карантином, доступом на арены и транспортным сообщением. Были учтены обращения клубов, постановления Министерства молодежи и спорта и письма от Международной гандбольной федерации и Европейской гандбольной федерации.

Таким образом мужской «RGM Group - СумДУ» занял пятое место в высшей лиге (из 6 команд), женский «СумДУ» - восьмое (из 10).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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