Для сумских гандболистов и гандболисток сезон завершился

Члены Комитета проголосовали за завершение чемпионата Украины во всех лигах сезона 2019-2020. Призеры и итоговые места определены согласно турнирной таблицы.
Решение о завершении сезона принято после анализа ситуации с карантином, доступом на арены и транспортным сообщением. Были учтены обращения клубов, постановления Министерства молодежи и спорта и письма от Международной гандбольной федерации и Европейской гандбольной федерации.
Таким образом мужской «RGM Group - СумДУ» занял пятое место в высшей лиге (из 6 команд), женский «СумДУ» - восьмое (из 10).
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