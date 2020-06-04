На Сумщине новые случаи коронавируса сразу в трех районах По состоянию на 4 июня в Сумской области 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в области зафиксировали 3 случая заражения Covid-19 (г. Сумы - 1, Белопольский район - 1, Тростянецкий район - 1).

Сейчас от коронавирусной инфекции в Сумской области выписаны 147 человек (0 новых случаев за сутки)

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 47 случаев заболевания (37 вылечились), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечились, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29 вылечились, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 3 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (3), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (4), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ), г. Лебедин – 1 (0 ), Белопольский район – 5 (1).