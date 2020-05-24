На Сумщине под колеса авто попал 9-летний велосипедист Авария произошла, 3 июня, около 11.00 в Краснопольском районе.

Мальчик, 2011 года рождения, двигаясь на велосипеде, столкнулся с Daewoo Nexia под управлением мужчины, 1980 года рождения. В результате ДТП ребенок предварительно получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу, - сообщили в отделе коммуникации полиции Сумщины, пишет Sumy.Today.