На Сумщине под колеса авто попал 9-летний велосипедист

Мальчик, 2011 года рождения, двигаясь на велосипеде, столкнулся с Daewoo Nexia под управлением мужчины, 1980 года рождения. В результате ДТП ребенок предварительно получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу, - сообщили в отделе коммуникации полиции Сумщины, пишет Sumy.Today.
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