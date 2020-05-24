Ситуация с коронавирусом в Украине: рекорд по новым случаям Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине на утро 4 июня подтверждено 25411 случаев COVID-19, из них 11 042 выздоровели, 747 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев – это максимальный результат щза всю пандемию. Предыдущий пик – 578 случаев - был 23 апреля.

Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образца - методом ИФА.

Всего заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медики. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2634 медработники и 784 ребенка. 38 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1077 (677 выздоровели)

- Волынская обл. - 986 (294 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 957 (349 выздоровели)

- Донецкая обл. - 174 (109 выздоровели)

- Житомирская обл. - 833 (474 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1257 (524 выздоровели)

- Запорожская обл. - 469 (269 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1491 (887 выздоровели)

- г. Киев - 3210 (849 выздоровели)

- Киевская обл. - 1673 (472 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 526 (409 выздоровели)

- Луганская обл. - 51 (41 выздоровел)

- Львовская обл. - 1915 (490 выздоровели)

- Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)

- Одесская обл. - 933 (290 выздоровели)

- Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1905 (1019 выздоровели)

- Сумская обл. - 177 (147 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1220 (958 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1166 (471 выздоровел)

- Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 497 (276 выздоровели)

- Черкасская обл. - 429 (327 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3481 (1051 выздоровел)

- Черниговская обл. - 238 (63 выздоровели).