В Сумах оштрафовали кальянную на 125 тысяч Предприниматель заплатит штраф за допуск работницы к прохождению стажировки без официального оформления.

Даже осознавая ответственность за нарушение требований действующего законодательства, некоторые субъекты хозяйствования привлекают к выполнению работ неоформленных работников. Одним из таких примеров является случай с ФЛП, который обеспечивает деятельность кальянной «Выдыхай» в городе Сумы. За использование неоформленного труда предприниматель оштрафован на сумму 125 190 грн. Правомерность постановления Гоструда о наложении штрафной санкции подтверждено Вторым апелляционным административным судом.

В ходе инспекционного посещения ФЛП инспекторами гоструда установлено, что в заведении «Выдыхай» посетителей обслуживала, выполняя должностные обязанности официанта, официально не оформленная работница. Из объяснений предпринимателя, женщина проходила стажировку, ни какого договора с ней не заключалось. Только на второй день проверки субъект инспектирования предоставил инспекторам труда трудовой договор между работницей и женой предпринимателя, которая также осуществляет предпринимательскую деятельность в данном учреждении. При этом, сообщение в органы ГФС о принятии нового работника было подано только при завершении инспекционного посещения вследствие выявления использования наемного труда без заключения трудового договора. То есть, до проведения мероприятия государственного контроля, а это около шести недель, сотрудница выполняла работу в заведении будучи неоформленной.

Учитывая изложенное, за нарушение требований законодательства о труде Управлением Гоструда в Сумской области вынесено постановление о наложении штрафа в сумме 125 190 грн. С целью отмены данного постановления предприниматель обратился в суд, впрочем коллегия судей Второго апелляционного административного суда признала решение Гоструда правомерным.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования, которые используют наемный труд, на необходимость соблюдения требований трудового законодательства, а также на обязанность работодателя обеспечить достойные условия труда для своих работников. Деятельность в рамках действующего законодательства способствует повышению уровня конкурентоспособности предприятия, привлечению высококвалифицированных специалистов.

В свою очередь работникам не следует соглашаться работать нелегально, ведь официальная работа - это гарантии в оплате труда, право на оплачиваемый отпуск, компенсации за период временной нетрудоспособности, право на пенсионное обеспечение и т.п.