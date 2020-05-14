Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21274

В Ромнах будут судить за убийство по пьяни

На Сумщине будут судить 27-летнего мужчину, который лишил жизни свою сожительницу.

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.

Напоминаем, что трагедия произошла в г. Ромны 11 апреля 2020 года. Около 20.00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве начал ссору со своей гражданской женой. Словесной перепалки ему оказалось мало и он начал наносить ей удары. Сначала муж бил жену руками, а затем деревянной палкой. От полученных травм 26-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Только утром мужчина осознал, что натворил, и рассказал соседям, которые и вызвали полицию.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство

По тематике

На Сумщине будут судить обвиняемого в убийстве одного человека и покушении на убийство другого
02.06.2020 16:46

На Сумщине будут судить обвиняемого в убийстве одного человека и покушении на убийство другого

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего парня, который во время конфликта лишил жизни...

Убийство топором: взят под стражу подозреваемый в убийстве 30-летнего сумчанина
25.05.2020 17:14

Убийство топором: взят под стражу подозреваемый в убийстве 30-летнего сумчанина

По ходатайству Сумской местной прокуратуры подозреваемому в умышленном убийстве 30-летнего знакомого решением суда от 25 мая избрана мера пресечения в...

В Сумах очередное убийство топором
23.05.2020 12:38

В Сумах очередное убийство топором

Как установили сотрудники уголовного розыска и следователи, 57-летний пенсионер топором нанес несколько ударов по голове своему знакомому, а затем закопал...

В Сумах полиция раскрыла убийство
15.05.2020 12:51

В Сумах полиция раскрыла убийство

Об исчезновении своего 36-летнего соседа в полицию сообщила жительница одного из микрорайонов города. По словам заявительницы, мужчины нет дома уже...

Расправа топором: в Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве на почве ревности
14.05.2020 16:42

Расправа топором: в Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве на почве ревности

По ходатайству Сумской местной прокуратуры 44-летнему подозреваемому в умышленном убийстве ухажера сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей...

Новости

На Сумщине новые случаи коронавируса сразу в трех районах
Сегодня 09:26
Минус одна радиостанция на Сумщине
Сегодня 13:18
Сумские футзалисты продолжат выступать в Экстре-лиге
Сегодня 13:00
В Сумах в коммунальном автобусе женщина потеряла сознание
Сегодня 12:29
Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине
Сегодня 12:26
Сумскую велосотку перенесли на 2021 год из-за коронавируса и состояния дорог
Сегодня 12:04
У Сумах вшанували пам'ять загиблого чотири роки тому бійця АТО Дмитра Фоменка
Сегодня 11:55
Бутылкой по голове: в Сумах участковый раскрыл грабеж
Сегодня 11:24
В Ромнах будут судить за убийство по пьяни
Сегодня 11:21
Для сумских гандболистов и гандболисток сезон завершился
Сегодня 10:58
В Сумах оштрафовали кальянную на 125 тысяч
Сегодня 10:27
Ситуация с коронавирусом в Украине: рекорд по новым случаям
Сегодня 10:01
view counter

Статьи

Не 3, а 5: Кабмин согласовал создание на Сумщине 5 районов
Вчера 13:11
«Мереживний світ» Ірини Картамишевої
Вчера 12:51
Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
01.06.2020 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
31.05.2020 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні 1
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.