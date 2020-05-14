В Ромнах будут судить за убийство по пьяни

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.
Напоминаем, что трагедия произошла в г. Ромны 11 апреля 2020 года. Около 20.00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве начал ссору со своей гражданской женой. Словесной перепалки ему оказалось мало и он начал наносить ей удары. Сначала муж бил жену руками, а затем деревянной палкой. От полученных травм 26-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Только утром мужчина осознал, что натворил, и рассказал соседям, которые и вызвали полицию.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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