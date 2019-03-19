Сумскую велосотку перенесли на 2021 год из-за коронавируса и состояния дорог

«В последнее время ко мне, как к одному из главных организаторов первого в Сумах велозаезда на 100/50 км «Сумская сотка» - 2019, обращаются с вопросами:
Будет ли «Сумская сотка» - 2020?
Когда откроется регистрация?
Отвечаю: НЕТ! В этом году мы решили сделать перерыв! И вот почему:
Некоторые причины очевидны, но не главные. И наоборот: главные, но не очевидны.
Очевидно, что эпидемиологический карантин, введенный в результате вспышки COVID-19 во всем мире, самым негативным образом повлиял на экономику, как на государственном уровне, так и лично в каждой семье. Потеря доходов населения, невозможность свободно передвигаться по стране - все это закрепило понимание повременить с нашим мероприятием до 2021 года. Тем более, что 50 процентов участников успешного «дебютного» заезда были гостями из других городов страны.
В ответ я слышу: «Карантин закончится, трансфер восстановится. Даешь СОТКУ».
Да! Правы! Но главные причины, и их, на мой взгляд, две!
Это состояние дорог по маршруту «Сумская сотка».
Хвалебные отзывы об организационных моментах «Сумской сотки» -2019 нивелировались отрицательными относительно асфальта, который многими гостями из других городов квалифицировался как МТВ-трасса (Сумчане привыкли, других дорог у нас пока нет, для большинства гостей местный асфальт - настоящий шок).
В прошлом году организаторы официально обратились в Департамент инфраструктуры области с просьбой провести капитальный ремонт дорог по маршруту гонки. Небольшой участок (перекресток, который гонщики сотки пересекают по меньшей мере 4 раза) ремонтируется уже более полугода. Но большинство трассы за год ухудшилась еще больше.
До определенной календарной даты осталось полтора месяца. К сожалению, понимаем, что трасса к гонке не готова! Будем надеяться, что к 2021 году ситуация улучшится», - написала она.
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