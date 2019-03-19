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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04266

Сумскую велосотку перенесли на 2021 год из-за коронавируса и состояния дорог

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила одна из организаторов первого в Сумах велозаезда на 100/50 км «Сумская сотка – 2019» Марина Мороз.

«В последнее время ко мне, как к одному из главных организаторов первого в Сумах велозаезда на 100/50 км «Сумская сотка» - 2019, обращаются с вопросами:

Будет ли «Сумская сотка» - 2020?

Когда откроется регистрация?

Отвечаю: НЕТ! В этом году мы решили сделать перерыв! И вот почему:

Некоторые причины очевидны, но не главные. И наоборот: главные, но не очевидны.

Очевидно, что эпидемиологический карантин, введенный в результате вспышки COVID-19 во всем мире, самым негативным образом повлиял на экономику, как на государственном уровне, так и лично в каждой семье. Потеря доходов населения, невозможность свободно передвигаться по стране - все это закрепило понимание повременить с нашим мероприятием до 2021 года. Тем более, что 50 процентов участников успешного «дебютного» заезда были гостями из других городов страны.

В ответ я слышу: «Карантин закончится, трансфер восстановится. Даешь СОТКУ».

Да! Правы! Но главные причины, и их, на мой взгляд, две!

Это состояние дорог по маршруту «Сумская сотка».

Хвалебные отзывы об организационных моментах «Сумской сотки» -2019 нивелировались отрицательными относительно асфальта, который многими гостями из других городов квалифицировался как МТВ-трасса (Сумчане привыкли, других дорог у нас пока нет, для большинства гостей местный асфальт - настоящий шок).

В прошлом году организаторы официально обратились в Департамент инфраструктуры области с просьбой провести капитальный ремонт дорог по маршруту гонки. Небольшой участок (перекресток, который гонщики сотки пересекают по меньшей мере 4 раза) ремонтируется уже более полугода. Но большинство трассы за год ухудшилась еще больше.

До определенной календарной даты осталось полтора месяца. К сожалению, понимаем, что трасса к гонке не готова! Будем надеяться, что к 2021 году ситуация улучшится», - написала она.

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