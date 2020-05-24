Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине Как сообщили в Сумском областном лабораторном центре, среди трех новых случаев коронавируса в области, два подтвердили у медицинских работников.

Путем обследования контактных лиц ранее заболевшей медсестры Сумской центральной городской больницы коронавирус обнаружили у ее коллеги - 69-летней младшей медсестры, которая живет в селе Боромля Тростянецкого района. Также коронавирус подтвердили у 27-летней медсестры из Сумского центра реабилитации участников боевых действий, которая контактировала с ранее заболевшим врачом. Состояние обеих женщин удовлетворительное, они лечатся амбулаторно. Третий случай коронавируса за последние сутки подтвердили у 63-летней жительницы села Горобовка Белопольского района. Она также лечится амбулаторно и была обнаружена путем обследования контактных лиц ранее заболевших, пишет Sumy.Today.