Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине

Путем обследования контактных лиц ранее заболевшей медсестры Сумской центральной городской больницы коронавирус обнаружили у ее коллеги - 69-летней младшей медсестры, которая живет в селе Боромля Тростянецкого района.
Также коронавирус подтвердили у 27-летней медсестры из Сумского центра реабилитации участников боевых действий, которая контактировала с ранее заболевшим врачом.
Состояние обеих женщин удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.
Третий случай коронавируса за последние сутки подтвердили у 63-летней жительницы села Горобовка Белопольского района. Она также лечится амбулаторно и была обнаружена путем обследования контактных лиц ранее заболевших, пишет Sumy.Today.
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