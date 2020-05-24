В Сумах в коммунальном автобусе женщина потеряла сознание Сегодня, 4 июня, в коммунальном автобусе, который следовал по маршруту №59А, во время движения, пассажирка из-за плохого самочувствия потеряла сознание.

Водитель остановил транспортное средство, вызвал «скорую» и, до приезда бригады врачей, предоставил женщине первую домедицинскую помощь, сообщает КП «Электроавтотранс». После восстановления движения возможны незначительные изменения графиков.