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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29708

В Сумах в коммунальном автобусе женщина потеряла сознание

Сегодня, 4 июня, в коммунальном автобусе, который следовал по маршруту №59А, во время движения, пассажирка из-за плохого самочувствия потеряла сознание.

Водитель остановил транспортное средство, вызвал «скорую» и, до приезда бригады врачей, предоставил женщине первую домедицинскую помощь, сообщает КП «Электроавтотранс».

После восстановления движения возможны незначительные изменения графиков.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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