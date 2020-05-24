В Сумах в коммунальном автобусе женщина потеряла сознание

Водитель остановил транспортное средство, вызвал «скорую» и, до приезда бригады врачей, предоставил женщине первую домедицинскую помощь, сообщает КП «Электроавтотранс».
После восстановления движения возможны незначительные изменения графиков.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.