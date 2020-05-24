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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00223

Сумские футзалисты продолжат выступать в Экстре-лиге

На 99% сумской клуб «FoodCentre-СумДУ» останется в Экстра-лиге и на следующий сезон.

Об этом сообщил президент клуба Игорь Черненко в интервью futsalua.org, в котором президент сумского клуба ответил на насущные вопросы.

- В последнее время появилось много слухов о том, что команда в следующем сезоне не будет выступать в Экстра-лиге. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- На 99% мы будем участвовать в следующем сезоне Экстра-лиги.

- Также появилась информация, что еще несколько игроков основного состава покинули команду.

- По кадровым изменениям сейчас ничего не скажу. Информация в этом появится через 2-3 недели.

- Каким вы видите идеальный формат Экстра-лиги?

- Плей-офф. Количество команд, которое проходит в матчи на выбывание, должно определиться в зависимости от того, сколько участников чемпионата. В идеальном варианте хотелось бы 8 команд в плей-офф с четвертьфинальной стадии. Это при условии, что соберется 10 команд. Если же будет 8 команд, то пусть 6 участников продолжат борьбу в плей-офф, но мы также выдвинули предложение, что в таком случае надо сыграть в 4 круга. Мы не очень хотим, чтобы остался такой формат, как и в этом сезоне. Его надо менять, потому что он демотивирует команды, которые занимают места ниже шестого.

- Планируете участвовать в межсезонье турнире для команд Экстра-лиги?

- Хотели бы, но мы пока не понимаем, что планировать. Надо четко понимать: а) когда ?, б) где? Когда мы получим такую информацию, то сможем сказать свой ответ, поскольку имеем собственные планы на подготовку. Чем раньше объявят такую информацию, тем больше команд смогут и пожелают принять в нем участие.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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