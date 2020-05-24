Минус одна радиостанция на Сумщине Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии на вещание Коммунальной организации «Лебединская редакция районного радиовещания «Світанок».

Причиной решения такого решения стало обращение к регулятору руководителя редакции Наталия Панченко. В своем письме она сообщила, что радиостанция не в состоянии выполнить условия лицензии из-за отказа соучредителей инвестировать в развитие местного FM- вещания.

Согласно закону, радиостанция должна была начать вещание в течение года со дня получения лицензии - то есть, до 20 мая 2020 года. Однако в связи с отсутствием средств на развитие редакция не приобрела передаточное и студийное оборудование и, соответственно, не вышла в эфир в ФМ-формате, сообщила в Фейсбуке представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.

К сожалению, мои собственные попытки во время личных встреч убедить учредителей коммунального предприятия в целесообразности развития местного радиовещания с последующим изготовлением локального контента для лебединской громады оказались безрезультатными, добавила она.

В настоящее время в Лебединском районе нет ни одной программы общественного вещателя: местная редакция, которая должна была работать с партнером "Радіо Промінь", аннулировала лицензию, а передатчик Сумского филиала ОАО «НСТУ» молчит 3 года.

Напомню, что в настоящее время в области имеют ФМ-лицензии 13 местных радиостанций.