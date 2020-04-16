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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10345

В Шостке полицейские разыскивают без вести пропавшую Елену Коваль (фото)

После ссоры с родными женщина ушла из дома и обратно не вернулась, местонахождение ее остается неизвестным.

Полицейские ведут поиски 32-летней женщины и обращаются за помощью к гражданам. На вид разыскиваемой 30-35 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения. Имеет темные короткие волосы и карие глаза. На животе имеется шрам от операции. Женщина может проявлять агрессию.

Была одета в зеленую куртку, как на фото, черную кофту с меховым воротником и коричневые вельветовые брюки. Обута в синие туфли.

При себе женщина имела два белых мешка с одеждой, фиолетовый чемодан и мольберт. Передвигалась она на светло-зеленом велосипеде.

Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей жительницы Шостки, и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске Елены Коваль: возможно указана женщина находится вблизи вас и нуждается в помощи.

Если кому-то из граждан известно ее местонахождение, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в ее розыске - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Шосткинский отдел полиции.

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