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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19333

В Шостке маршрутка сбила велосипедистку: полиция ищет свидетелей

Дорожная авария произошла 3 июня в Шостке, по улице Воронежской.

О пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщили врачи. Они рассказали, что к ним за медицинской помощью обратилась 71-летняя жительница Шостки, у которой диагностировали перелом левой руки.

Выехав в больницу, полицейские опросили потерпевшую пенсионерку и узнали, что авария произошла вблизи железнодорожного переезда около 8 утра. Она двигалась на велосипеде по проезжей части, когда ее задела проезжающая мимо маршрутка. Женщина упала и получила травму. Считая, что это простой ушиб, потерпевшая решила не обращаться к врачам. Ее домой доставил водитель того самого общественного транспорта. Позже потерпевшей стало плохо, и она вынуждена была обратиться в больницу.

Проведя ряд мероприятий, правоохранители установили маршрутное такси и его водителя. Мужчине 54 года. Он дает объяснения следователям.

В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Правоохранители просят откликнуться свидетелей этой дорожной аварии, ведь на момент ДТП железнодорожный переезд только открылся и присутствовало большое количество транспортных средств. По этому поводу можно обратиться к Шосткинский отдел полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67 или по телефону дежурной части 050327 91 48.

Право Дтп

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