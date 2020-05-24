Губернатор Сумщины представил нового главу Недригайловской райгосадминистрации Во время рабочей поездки в район Роман Грищенко представил административно-хозяйственному активу Недригайловщины нового главу РГА Владимира Дихтяра.

«У нового главы райгосадминистрации насыщенный трудовой путь, - отметил Роман Грищенко. - Начинал он со слесаря-ремонтника котельно-сварочного цеха, работал в различных сферах, хорошо знает район. Во время общения со мной он показал знание социально-экономической жизни района. Я желаю ему плодотворной работы и уверен, что у него все получится».

Глава Сумской облгосадминистрации очертил направления, на которых должен особенно сосредоточиться новый глава райгосадминистрации: это продолжение медицинской реформы и строительство дорог. А также новому руководителю необходимо будет заняться основными проблемами района - наличие питьевой воды и ее качество.

Владимир Дихтяр в своем выступлении поблагодарил руководство области за доверие: «Скажу откровенно: это новый отрезок жизни для меня, и я попробую оправдать все возложенные на меня ожидания от главы государства. Я всех приглашаю к сотрудничеству. Давайте строить Недригайловщину вместе».

Справка

Владимир Дихтяр родился 29 апреля 1974 года в г. Сумы. С 1981 по 1989 г.г. - обучение в общей средней школе № 6 г. Сумы. С 1989 по 1992 - обучение в профессионально-техническом училище № 2 г. Сумы. С 1992 по 1994 - служба в Вооруженных Силах Украины. С 1994 по 1999 гг. - работал и заочно учился в Сумском сельскохозяйственном институте. В 1999 году окончил Сумской государственный аграрный университет по специальности инженер-механик с / х. После окончания университета стал частным предпринимателем. Женат, воспитывает двоих детей. Был депутатом Сумского горсовета (2010-2015), выбирался от партии «ВО «Батькивщина», позже вышел из фракции и партии.