Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41363

В Сумах полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападение на прохожего

Злоумышленник силой отобрал у 29-летнего жителя областного центра рюкзак с личными вещами.

3 июня в Сумской отдел полиции обратился молодой сумчанин, который сообщил, что незнакомый ему человек с применением физической силы отобрал у него рюкзак с личными вещами и побежал в сторону улицы Леси Украинки. Пострадавший начал его преследовать и заодно вызвал по телефону полицию.

Заявитель пояснил полицейским, которые прибыли на его вызов, что когда проходил по улице, к нему начал приставать незнакомец. Угрожал ножом и требовал, чтобы гражданин отдал ему свою кепку. А когда заявитель оказал сопротивление - пытался ударить ножом. После чего все же отобрал и кепку, и рюкзак и начал убегать. Заметив, что разбойник скрылся в подъезде многоэтажки по улице Романа Атаманюка, мужчина сказал об этом полицейским.

Правоохранители по приметам, предоставленным потерпевшим, быстро нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель этого же дома. Полицейские задержали его дома и доставили в отдел. Отобранные у прохожего вещи полиция изъяла.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой

По тематике

02.06.2020 14:28

На Сумщине двое разбойников с топором отобрали у пенсионера старый мопед

В Лебедине злоумышленники, угрожая пенсионеру топором, сначала требовали денег. Однако впоследствии «довольствовались» старым неработающим мопедом....

В Шостке дали 7 лет за разбойное нападение на подростков
01.06.2020 16:22

В Шостке дали 7 лет за разбойное нападение на подростков

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 47-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетних....

На Сумщине осудили банду разбойников
29.05.2020 16:30

На Сумщине осудили банду разбойников

Группу из трех разбойников приговорили к 14, 13 и 12 годам лишения свободы....

На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам
19.05.2020 15:14

На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам

К 8 годам лишения свободы осуждены двое участников преступной группы, которые в частности совершали разбойные нападения....

Роменчанина в парке пырнули ножом и отобрали крупную сумму денег
16.05.2020 23:27

Роменчанина в парке пырнули ножом и отобрали крупную сумму денег

Роменские правоохранители разыскивают двух мужчин, совершивших разбойное нападение на прохожего....

Новости

На Сумщине новые случаи коронавируса сразу в трех районах
Сегодня 09:26
Глуховчанин попал в реанимацию после ссоры с приятелем
Сегодня 15:33
На Сумщине будут судить директора КП за начисления себе премии и матпомощи
Сегодня 15:20
В Киеве задержали сумчанина, который зарезал одного человека и ранил другого
Сегодня 15:14
Сумской исполком несмотря на продолжение эпидемии смягчил карантин
Сегодня 15:01
В Сумах полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападение на прохожего
Сегодня 14:41
Губернатор Сумщины представил нового главу Недригайловской райгосадминистрации
Сегодня 14:37
В Шостке маршрутка сбила велосипедистку: полиция ищет свидетелей
Сегодня 14:19
Участники чемпионата Сумщины готовятся к турниру
Сегодня 14:18
В Шостке полицейские разыскивают без вести пропавшую Елену Коваль (фото)
Сегодня 14:10
Сумской Центр админуслуг возобновил прием документов по паспортным вопросам
Сегодня 13:41
Минус одна радиостанция на Сумщине
Сегодня 13:18
view counter

Статьи

Не 3, а 5: Кабмин согласовал создание на Сумщине 5 районов
Вчера 13:11
«Мереживний світ» Ірини Картамишевої
Вчера 12:51
Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
01.06.2020 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
31.05.2020 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні 1
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.