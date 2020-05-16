В Сумах полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападение на прохожего Злоумышленник силой отобрал у 29-летнего жителя областного центра рюкзак с личными вещами.

3 июня в Сумской отдел полиции обратился молодой сумчанин, который сообщил, что незнакомый ему человек с применением физической силы отобрал у него рюкзак с личными вещами и побежал в сторону улицы Леси Украинки. Пострадавший начал его преследовать и заодно вызвал по телефону полицию.

Заявитель пояснил полицейским, которые прибыли на его вызов, что когда проходил по улице, к нему начал приставать незнакомец. Угрожал ножом и требовал, чтобы гражданин отдал ему свою кепку. А когда заявитель оказал сопротивление - пытался ударить ножом. После чего все же отобрал и кепку, и рюкзак и начал убегать. Заметив, что разбойник скрылся в подъезде многоэтажки по улице Романа Атаманюка, мужчина сказал об этом полицейским.

Правоохранители по приметам, предоставленным потерпевшим, быстро нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель этого же дома. Полицейские задержали его дома и доставили в отдел. Отобранные у прохожего вещи полиция изъяла.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.