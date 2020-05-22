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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01385

Сумской исполком несмотря на продолжение эпидемии смягчил карантин

Сегодня, 4 июня, на заседание исполкома Сумского городского был всего один проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.03.2020№ 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

Этим решением чиновники после решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций смягчили карантинные мероприятия в городе.

В частности, исполком позволил с 10 июня:

- осуществления деятельности учреждений культуры, при условии одного человека на 5 квадратных метров площади;

- библиотеки начнут работать только на выдачу литературы по предварительному заказу, без захода в помещение;

- религиозные мероприятия в помещении при условии размещения одного человека на 5 квадратных метров и расстояния между людьми не меньше 1,5 м:

- заведениям общественного питания позволили принимать посетителей при расстоянии 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и не более четырех клиентов за столом без учета детей до 14 лет.

Общество Карантин

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