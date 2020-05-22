Сумской исполком несмотря на продолжение эпидемии смягчил карантин

Этим решением чиновники после решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций смягчили карантинные мероприятия в городе.
В частности, исполком позволил с 10 июня:
- осуществления деятельности учреждений культуры, при условии одного человека на 5 квадратных метров площади;
- библиотеки начнут работать только на выдачу литературы по предварительному заказу, без захода в помещение;
- религиозные мероприятия в помещении при условии размещения одного человека на 5 квадратных метров и расстояния между людьми не меньше 1,5 м:
- заведениям общественного питания позволили принимать посетителей при расстоянии 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и не более четырех клиентов за столом без учета детей до 14 лет.
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