В Киеве задержали сумчанина, который зарезал одного человека и ранил другого Фигуранту объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и покушения на убийство.

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле многоэтажки на улице Марины Цветаевой мужчина получил ножевое ранение в живот. Через полчаса оперативный дежурный получает вызов о том, что местные жители на проспекте Маяковского обнаружили тело мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции.

Как сообщил начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко, по прибытию правоохранители осмотрели места происшествия и установили одного из пострадавших, которого доставили в медицинское учреждение. Полицейские осмотрели его съемную квартиру и установили свидетеля происшествия. Также было установлено и личность погибшего.

«В больнице пострадавшему сделали операцию и он предоставил показания следователям. В это время оперативники проверяли его связи и обстоятельства, при которых он мог получить телесные повреждения. В результате полученной информации мы вышли на след злоумышленника», - отметил Юрий Герасименко

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Сумской области, 1976 года рождения.

«Мы выяснили, что трое молодых людей решили поздравить свою знакомую с днем рождения. Придя к ней домой, из-за неприязненных отношения между ними и отчимом девушки возник конфликт. После этого пришедшие покинули помещение. Однако на улице фигурант догнал компанию и нанес двум молодым людям ножевые ранения, а третий успел убежать. В результате конфликта 37-летний мужчина скончался на месте, а его 29 - летнего товарища с ножевым ранением живота обнаружили прохожие возле одного из жилых домов на соседней улице», - добавил начальник территориального управления полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследованием. Следственным отделом Деснянского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.