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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20233

На Сумщине будут судить директора КП за начисления себе премии и матпомощи

Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия Шосткинского городского совета, который, злоупотребляя своим положением, противоправно начислял себе премию и материальную помощь (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый с целью получения неправомерной выгоды для себя с января 2017 по октябрь 2019 года, достоверно зная условия контракта, согласно которому не предусматривалось предоставление руководителю текущих премий, надбавок за интенсивность труда и особый характер работы, подписывал приказы о начислении себе премий и материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов на общую сумму почти 180 тыс. грн.

В то же время прокуратурой заявлен иск о возмещения причиненного материального ущерба. Досудебное следствие проведено Шосткинским отделом полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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