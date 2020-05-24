Глуховчанин попал в реанимацию после ссоры с приятелем ЧП случилось в ночь с 3 на 4 июня.

Как рассказала начальник медчасти Глуховской больницы Валентина Барахович, пациента привез в медучреждение таксист в четвертом часу утра. Состояние молодого человека было крайне тяжелым, диагностирована черепно-мозговая травма. Требовалась срочная операция с трепанацией черепа. Везти больного в отделение нейрохирургии Сумской ОБ не было возможности, поскольку пациент был нетранспортабельным. Поэтому оперировали собственными силами. Сейчас он находится в реанимации.

Со слов Валентины Григорьевны, парень учился в одном классе с ее дочерью: «Очень хороший, из приличной семьи». По состоянию на 4 июня состояние пострадавшего – крайне тяжелое. Никаких прогнозов доктора пока не дают.

Начальник Глуховской полиции Сергей Буханистый рассказал, что несмотря на то, что ЧП случилось в 3 часа ночи, правоохранители уже установили людей, которые к нему причастны. Речь идет о драке один на один между молодыми людьми. Подробности устанавливаются, пишет Ваш шанс.