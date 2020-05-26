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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05250

Конотопчанка отдала аферистам 21 тысячу

69-летняя жительница Конотопа рассказала правоохранителям, что неизвестный собеседник, назвавшись врачом одной из зарубежных клиник, сообщил, что ее сын якобы попал в автоаварию.

И на его лечение немедленно нужно две тысячи долларов. Но когда женщина ответила, что у нее нет такой суммы, собеседник согласился на то, что есть, мол, операцию сделает бесплатно, однако лекарства и импланты придется все-таки оплатить. А потому все собранные деньги следует передать курьеру, который сейчас должен подъехать по ее адресу.

Только после того, как посланник, получив около 21 000 гривен, уехал, женщина решила поинтересоваться состоянием здоровья у самого сына. И выяснилось, что у него все хорошо, и ни в каком лечении или операции он не нуждается.

По факту преступления Конотопа следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения.

Выясняя детали происшествия, правоохранители установили, что на вид так называемому «курьеру» около 30-35 лет, он худощавого телосложения, имеет темно-русые короткие волосы. Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм и бордовые туфли, лицо прятал за медицинской маской. Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет в розыске злоумышленника, сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070 -21-74 и (095) 348-86-06 или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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