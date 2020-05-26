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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20281

В Сумах за 5 месяцев произошло 330 ДТП

За пять месяцев текущего года на территории Сум произошло почти 330 ДТП.

В этих авариях 5 человек погибли и 104 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уважаемые участники дорожного движения! Безопасность на дороге зависит от соблюдения ПДД и взаимоуважения на дороге, сообщает патрульная полиция Сумщины, сотрудники которой сегодня общались с водителями и раздавали им информационные буклеты о соблюдении ПДД и культуре вождения на дорогах.

Право Дтп Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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