В Сумах за 5 месяцев произошло 330 ДТП За пять месяцев текущего года на территории Сум произошло почти 330 ДТП.

В этих авариях 5 человек погибли и 104 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уважаемые участники дорожного движения! Безопасность на дороге зависит от соблюдения ПДД и взаимоуважения на дороге, сообщает патрульная полиция Сумщины, сотрудники которой сегодня общались с водителями и раздавали им информационные буклеты о соблюдении ПДД и культуре вождения на дорогах.